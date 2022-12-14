Самой востребованной льготной ипотечной программой в 2022 году стала программа «Господдержка»

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Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок Сбера с января по ноябрь 2022 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки в этом году пользовались наибольшей популярностью у россиян. Самой востребованной стала программа «Господдержка».

Первое полугодие 2022 года показало, что в период экономической турбулентности льготное ипотечное кредитование выходит на передний план и становится ключевой мерой поддержки для всех игроков российского рынка недвижимости. Так, в феврале–марте, когда на фоне резкого увеличения ключевой ставки Банка России спрос на вторичную недвижимость упал, доля выданных средств по льготным программам возросла практически до 50%.

К концу второго квартала спрос на вторичную недвижимость начал восстанавливаться, поскольку значения ключевой ставки вернулись к привычным значениям. Как следствие, доля сделок по льготным программам вернулась к равновесным показателям начала этого года: на уровень 25–30%.

Сокращение доли льготной ипотеки в общем объеме выдач в конце второго и в третьем квартале 2022 года не связано с падением спроса, а является прямым следствием восстановления рынка вторичной недвижимости.

В ноябре заявления о возможном прекращении действия программы господдержки подстегнули покупательский спрос. По двум основным льготным программам наблюдается прирост: +3% — по «Господдержке», +2% — по «Семейной ипотеке».

Значительно меньшим спросом пользуются программы «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская ипотека». По итогам ноября, несмотря на повышенное внимание покупателей к программе господдержки и семейной ипотеки, доли сделок по этим программам по стране остаются невысокими — 1,9%, 0,3% и 0,5% соответственно.