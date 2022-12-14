Борис Сарнаев покидает пост председателя Государственного контроля комитета Удмуртии

Сарнаев принял решение уйти с занимаемой должности. Фото: udmgossovet.ru

Возглавлявший ГКК Удмуртии с 2008 года Борис Сарнаев решил покинуть свой пост. Об этом он написал в телеграм-канале Государственного контроля комитета республики.

«Полагаю, что 15-ти лет безупречной службы достаточно. Благодарю всех за совместную работу», – написал Сарнаев.

Напоминаем, что в декабре 2020 года Сарнаева уволили из комитета из-за того, что возрастной ценз для руководителя изменили с 65 до 60 лет. Тогда чиновник попытался оспорить это решение, но ему отказали. Однако через некоторое время его восстановили в этой должности.

СПРАВКА

Борис Сарнаев родился в 1958 году в Хабаровске.

1998-2003 – работал первым заместителем прокурора Хабаровского карая, был начальником следственного комитета.

2003 – возглавил прокуратуру Удмуртии.

2008 – приступил к обязанностям руководителя государственного контрольного комитета.

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