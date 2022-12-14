В Удмуртии за сутки выявили 206 новых случаев COVID-19

Отмечено 80 семейных очагов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 14 декабря в Удмуртии выявили 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 150 из которых – в Ижевске. В числе заболевших 13 детей младше 14 лет и 40 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 80 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 13,08 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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