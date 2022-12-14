Консалтинговой компания Frank Research Group проанализировала выбор зарплатного проекта пользователями

Согласно исследованию «Рынок зарплатных проектов — 2022», проведенному консалтинговой компанией Frank Research Group, Сбер признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране. В основе методологии исследования — анкетирование розничных клиентов зарплатных проектов, онлайн-опрос компаний-клиентов зарплатных проектов, экспертные интервью с банками, анализ данных банков и метод «тайных покупок».

Комментирует Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Больше полумиллиона человек в Приволжье в 2022 году выбрали наше зарплатное предложение. Для нас это важный показатель доверия и стимул к развитию: необходимо держать планку высокого качества обслуживания, опережать потребности клиента, предлагая ему максимум выгодных предложений в рамках зарплатного проекта».

Напомним, что в состав Волго-Вятского банка Сбербанка входят Нижегородская область, Республика Татарстан, Пермский край, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Кировская область, Республика Мордовия, Владимирская область и Республика Марий Эл. Самое большое доверие к зарплатным картам показывают жители Чувашии (76% от общего рынка получателей зарплаты), Мордовии (71% от общего рынка получателей зарплаты), Пермского края и Владимирской области (по 70% от общего рынка получателей зарплаты).