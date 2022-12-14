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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:02

Пополнить наличными карты «Мир» можно в банкоматах стороннего банка

Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к устройству Сбера.Эта опция доступна для карты «Мир» любых российских банков. Комиссия за эту услугу не взимается.

Рассказывает Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка:

«Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты "Мир" сторонних банков, а уже в следующем году это функция заработает во всех банкоматах Сбера. Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания — крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован».