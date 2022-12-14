Здоровые новогодние каникулы

До Нового года осталось меньше трех недель. Многие уже продумали как пройдет новогодняя ночь, выбрали подарки и меню. Спланированы поездки, развлечения в новогодние каникулы. Но мало кто задумывается о том, что в новогодние каникулы вместе со всеми не работают и многие государственные учреждения, например, поликлиники. А для того, чтобы положительные новогодние эмоций и впечатления не испортил внезапный недуг, нужно продумать этот вопрос заранее.

Медицина в наши дни очень развита, и практически во всех, даже небольших городах, есть частные медицинские клиники, которые принимают пациентов в выходные и праздничные дни.

Но что делать, если недуг застал вас за городом, и обратиться в медицинское учреждение нет возможности? На помощь, например, может прийти телемедицина Сбер Здоровье.

Однако, вы должны помнить, что врач не может дистанционно провести личный осмотр пациента и поставить точный диагноз. По результатам консультации врач даст заключение с рекомендациями к дальнейшим действиям, которые сохранятся в вашей электронной медицинской карте.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.