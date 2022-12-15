Погода в Ижевске 15 декабря: снег от небольшого до умеренного и до -8 градусов

Какая погода ждет ижевчан в четверг, 15 декабря
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 15 декабря в Ижевске будет облачно.
Температура воздуха днем составит -6.. -8°С. Ожидается снег – небольшой, местами умеренный. Скорость южного ветра достигнет 5-10 м/с. Местами сохранится гололедица.
К вечеру похолодает до -12 °С, снегопад продолжится. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 2 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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