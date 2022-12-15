В Ижевске отреставрировали памятник Пастухову

Скульптуре вернули изначальный медный цвет. Фото: vk.com/aoknur

В Ижевске завершили реставрацию памятника первому рабочему-революционеру Удмуртии И.Д. Пастухову, расположенного на углу улиц Коммунаров и Красногеройской. Об этом сообщило на официальной странице ВКонтакте агентство по государственной охране объектов культурного наследия республики.

Реставраторы заменили облицовку постамента скульптуры и декоративных стен. Кроме того, бронзовому памятнику вернули натуральный цвет – до этого он был покрашен краской.

Как сообщает администрация Ижевска, Памятник Ивану Пастухову является объектом культурного наследия регионального значения.

Композицию создал Иван Ефимов, известный российский скульптор. Памятник открыли 1 мая 1933 года. Изначально он располагался на бывшей центральной (Пастуховской) площади возле Александро-Невского собора, но в 1968 году его перенесли на то место, где он стоит сейчас. К сожалению, при этом был искажен постамент – он остался без барельефа.

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