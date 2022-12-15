Хозяина наркопритона задержали в Ижевске

Наркопритон находился в бане Фото: Архив КП

В Ижевске задержали 47-летнего ранее судимого за продажу наркотиков местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он подозревается в содержании наркопритона.

В течение нескольких месяцев мужчина позволял наркоманам делать и принимать наркотики в бане на своем участке. Он находился в Индустриальном районе города. При обыске полицейские нашли вещества и посуду, которые используют для изготовления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас мужчине выдали подписку о невыезде. Ему грозит до 4 лет в колонии.

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