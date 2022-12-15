Мужчину из Ижевска отправили в колонию за кражу еды из продуктовых магазинов

Ижевчанин выносил из магазинов мелкие продукты
Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
За кражу продуктов из магазинов в Ижевске осудили 25-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
С августа по сентябрь мужчина заходил в продуктовые магазины и выносил из них мелкие продукты. Например, сыр, кофе, масло, шоколад и коньяк. Он прятал еду под одеждой.
Ижевчанина судили по статьям «Мелкое хищение чужого имущества» и «Кража». Его отправили в исправительную колонию общего режима на 11 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
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