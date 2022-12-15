Администрации Ижевска выдали предупреждение за бездействие по демонтажу нелегальных рекламных пилларсов

Предупреждение подлежит исполнению в установленный срок
Фото: Евгения ГУСЕВА
Предупреждение от УФАС получила администрация Ижевска. Как сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртии, власти не убрали незаконные рекламные пилларсы.
В этом году Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом установил рекламу на 10 билбордах. При этом разрешение на размещение афиш было только на 3 из них.
Власти Ижевска объяснили, что не давали разрешение на установку остальных 7 рекламных конструкций. А также в администрации отметили, что на тот момент, когда УФАС занялись этим делом, рекламы на пилларсах уже не было.
Ведомство выдало администрации города предупреждение о необходимости снести незаконные пилларсы. Оно подлежит исполнению в установленный срок.
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