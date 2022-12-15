Директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин стал членом Общественной палаты Удмуртии

Кандидатуру Буторина представила Федерация танцевального спорта Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

15 декабря депутаты Госсовета на заседании регионального парламента утвердили нового члена Общественной палаты Удмуртии. Им стал генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин.

Кандидатуру Буторина представила Федерация танцевального спорта Удмуртии. В результате за утверждение Буторина проголосовали 43 парламентария, против – двое.

«Вся его трудовая биография очень тесно связана с общественной деятельностью. С 2010 года Сергей Викторович является руководителем и активным участником общественных организаций Ижевска, реализует социально значимые проекты в городе», – сказала вице-спикер Госсовета Татьяна Ишматова, представляя Буторина.

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