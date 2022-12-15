Денис Мантуров обсудил промышленное развитие Удмуртии с главой республики Александром Бречаловым

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Зампредседателя Правительства России, Министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, чиновники обсудили развитие промышленности в республике.

В министерстве одобрили заявку Удмуртии на предоставление «единой региональной субсидии». Это связано с высоким ростом промышленного производства. Субсидию поделят между 59 субъектами.

«Отмечу, что Минпромторг России предложил выделить дополнительные бюджетные средства по постановлению №328 для софинансирования расходных обязательств субъектов, которые возникают при реализации региональных программ развития промышленности. Эти средства позволят покрыть половину потребности субъектов в бюджетных ассигнованиях», – сказал Мантуров.

Минпромторг также поддержал работы по созданию индустриального парка «ЛАДА-Ижевск». Помимо новых рабочих мест, это принесет республике суверенитет в нескольких отраслях промышленности. Здесь будут делать электромобили и запасные части для машин».

«Сейчас «ЛАДА-Ижевск» продолжает функционировать и развиваться. Но, кроме электромобилей и запчастей, сейчас, с уходом с рынка иностранных производителей, мы максимально стараемся загрузить предприятие для обеспечения технологического суверенитета», – отметил глава Удмуртской Республики

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