Два мужчины получили травмы в ДТП с лосем

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Около 2 часов ночи 14 декабря в Воткинском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария произошла на 27 километре дороги «Воткинск-Кельчино-гр. с Пермским краем». 25-летний водитель Лады Приора сбил лося.

В результате ДТП водитель и его 21-летний пассажир получили травмы.

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