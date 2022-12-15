В преддверии новогодних праздников белых пятен на карте Удмуртии стало меньше

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МТС сообщает о развитии сети в малых населённых пунктах Удмуртии. С начала 2022 года скоростной мобильный интернет МТС появился в 57 населённых пунктах республики. Быстрый доступ в интернет получили более двадцати тысяч жителей республики, проживающих в сельской местности.

Возможность пользоваться мобильным интернетом МТС появилась у жителей деревень и сел 20 районов республики. Теперь сельчане могут наравне с городскими жителями пользоваться цифровыми услугами на высокой скорости: смотреть любимые фильмы в хорошем качестве, слушать новогодние композиции в мобильном приложении, созваниваться по видеосвязи с друзьями и близкими по всей стране.

«Новогодние праздники многие наши абоненты, проживающие в сельской местности, будут встречать дома в семейном кругу. В это время они много общаются в соцсетях и мессенджерах, смотрят любимое кино в онлайне. Теперь также можно стримить с праздничных мероприятий и встречать Новый год с отличной связью. Для нас особенно важно обеспечить всех жителей Удмуртии доступом ко всем современным цифровым сервисам и экосистемным продуктам МТС. Вместе с доступом в интернет сельчане получили возможность пользоваться всеми сервисами экосистемы МТС – от мобильного банка до онлайн-кинотеатра KION и цифровой библиотеки «Строки»», — пояснил директор филиала МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

Подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G происходит в рамках масштабного проекта компании по развитию связи в малых и удаленных сёлах Удмуртии. Строительные работы велись в 20 районах республики: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Глазовском, Граховскиом, Дебесском, Завьяловском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Можгинском, Воткинском, Сарапульском, Селтинском, Увинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах. Среди населенных пунктов, где появилась и улучшилась связь LTE МТС есть и совсем небольшие деревни, такие как Муважи с населением менее 400 человек, а также крупные поселки, например, Новая Казмаска Завьяловского района.