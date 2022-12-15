Гороскоп на день: 16 декабря Раки проявят таланты, а Девы купят книгу

Ваше будущее зависит только от вас Фото: Мария Бакланова

Специалист по астрологии в Ижевске рассказал, что 16 декабря ожидает представителей всех знаков зодиака.

ОВЕН

Возможны трудности с деловыми партнерами. Придется проявить уступчивость и умение найти компромисс.

ТЕЛЕЦ

Определиться с целями и приоритетами сегодня будет непросто: слишком много задач. Вам можно только посочувствовать.

БЛИЗНЕЦЫ

Действовать придется осторожно и осмотрительно, потому что вы не обладаете всей информацией. Иначе есть риск попасть в неприятную ситуацию.

РАК

День окажется благоприятным. Вы проявите свои таланты на работе и сделаете важные открытия. Вам это зачтется в будущем.

ЛЕВ

Львам сегодня придется постараться, чтобы добиться чьего-то расположения. Но ваши усилия увенчаются успехом.

ДЕВА

Отличный день, чтобы купить книгу, о которой вы давно мечтали. Или просто зайти в книжный и взять первое произведение ,которое приглянется по обложке.

ВЕСЫ

Возможны конфликты с коллегами или друзьями. Постарайтесь не ссориться с близкими и сохранять холодную голову, если ситуация все-таки накалиться.

СКОРПИОН

Не стоит предпринимать поспешных решений – необходимо немного выждать.

СТРЕЛЕЦ

День подходит, чтобы задуматься о покупке своего дома вдали от города. начните придумывать план, что нужно сделать, чтобы реализовать эту затею.

КОЗЕРОГ

День будет полон трудностей, но не стоит унывать: ведь за сложностями стоит множество положительных моментов.

ВОДОЛЕЙ

16 декабря все дедлайны Водолея решатся сами собой. Вам достаточно просто заниматься тем, что приносит радость.

РЫБЫ

Рыбы полны энергии, но не стоит ее растрачивать впустую – она вам еще пригодится под вечер.

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