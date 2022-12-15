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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 12:45

В Удмуртии осудили мужчину за незаконный вылов 3 рыб

Он установил 3 рыболовные сети для их вылова
Софья Кель
Мужчина возместил нанесенный ущерб

Мужчина возместил нанесенный ущерб

Фото: Константин ИВШИН

В Каракулинском районе Удмуртии осудили местного жителя за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В мае этого года мужчина установил 3 рыболовные сети на озере Долгое. С их помощью он выловил 3 рыбки. И таким образом нанес ущерб государству на общую сумму около 30 тыс. рублей.

В ходе расследования мужчина полностью возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

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