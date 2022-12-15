В Удмуртии осудили мужчину за незаконный вылов 3 рыб

Мужчина возместил нанесенный ущерб
Фото: Константин ИВШИН
В Каракулинском районе Удмуртии осудили местного жителя за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В мае этого года мужчина установил 3 рыболовные сети на озере Долгое. С их помощью он выловил 3 рыбки. И таким образом нанес ущерб государству на общую сумму около 30 тыс. рублей.
В ходе расследования мужчина полностью возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ледовый городок в стиле русских сказок строят на Центральной площади в Ижевске
В Удмуртии приняли бюджет региона на 2023 год
Огни на главной елке Ижевска зажгутся вечером 16 декабря