С 14 улиц в Ижевске вывезут снег ночью 15 ноября

Припаркованные на обочинах машины помешают уборке снега Фото: Константин ИВШИН

Ночью 15 ноября подрядчики очистят от снега 14 улиц Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этот список попали ул. 40 лет Победы и ул. Автозаводская в районе ТЦ «Столица». Кроме того снег вывезут с ул. Лихвинцева от ул. Кооперативной до ул. Тельмана, ул. М. Горького от ул. Бородина до пер. Широкий и ул. Свободы от ул. Бородина до ул. Красногеройской. 16 ноября станет чисто еще на ул. Бородина от ул. Свободы до ул. К. Маркса, ул. Холмогорова от ул. Удмуртской до ул Пушкинской и ул. Коммунаров от ул. Кирова до пер. Северный. Расчистки сугробов также стоит ожидать жильцам домов на улицах: Совхозная от пер. Воткинский до ул. Ленина, Авангардная от ул. 8 Марта до ул. Удмуртской и Кудинова от ул. Союзной до ул. Самсонова. Помимо этих 11 улиц рабочие вывезут снег с пер. Северный от ул. Пушкинской до ул. Удмуртской, ул. Курченко от ул. Союзной до ул. Молодежной и ул. Ангарной от пер. Южный до ул. Азина.

Кроме того, 16 декабря в 9:00 проведут расчистку от снега шлюзового проезда на ул. Ленина от ул. Молодежная до ул. 40 лет Победы.

Ижевчан просят не парковаться на указанных участках. Машины могут помешать качеству уборки снега.

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