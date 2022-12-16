Погода в Ижевске на день: 16 декабря пройдет небольшой снег

Сегодня ожидается снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 16 декабря. надеемся, настроение у вас уже новогоднее, тем более что погода к этому располагает. А подробнее о прогнозе расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, день окажется облачным. Временами ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -6…-8 градусов. Ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду. Сохраняется гололедица.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Новогодние мероприятия в Ижевске: куда сходить с детьми во время каникул

В доме чиновника Охизина в Ижевске закончился капитальный ремонт

13 лет прошло с капремонта кукольного театра в Ижевске