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НовостиОбщество16 декабря 2022 2:36

Погода в Ижевске на день: 16 декабря пройдет небольшой снег

Рассказываем о погоде
Анастасия Захарова
Сегодня ожидается снег

Сегодня ожидается снег

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 16 декабря. надеемся, настроение у вас уже новогоднее, тем более что погода к этому располагает. А подробнее о прогнозе расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, день окажется облачным. Временами ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -6…-8 градусов. Ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду. Сохраняется гололедица.

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