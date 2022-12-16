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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 4:03

22-летнего жителя Ижевска осудят за роль подставного лица в реестре юридических лиц

Он получил за это 20 тысяч рублей
Анастасия Захарова
Мужчина зарегистрировался как гендериктор фирмы, но по факту им не был. За это он получил 20 тысяч рублей

Мужчина зарегистрировался как гендериктор фирмы, но по факту им не был. За это он получил 20 тысяч рублей

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

22-летний житель Ижевска внес недостоверные сведения в единый государственный реестр юридических лиц. По документам он был генеральным директором предприятия, по факту – нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

За предоставление своего паспорта в налоговый орган для регистрации молодой человек получил 20 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Дело передано в прокуратуру. Мужчине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей и исправительные и обязательные работы.

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