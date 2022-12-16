22-летнего жителя Ижевска осудят за роль подставного лица в реестре юридических лиц

Мужчина зарегистрировался как гендериктор фирмы, но по факту им не был. За это он получил 20 тысяч рублей
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
22-летний житель Ижевска внес недостоверные сведения в единый государственный реестр юридических лиц. По документам он был генеральным директором предприятия, по факту – нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
За предоставление своего паспорта в налоговый орган для регистрации молодой человек получил 20 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Дело передано в прокуратуру. Мужчине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей и исправительные и обязательные работы.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Наркоторговца задержали в Первомайском районе Ижевска
Провалы года в Ижевске: машины уходят под асфальт
Автобус насмерть сбил 15-летнюю девушку в Ижевске