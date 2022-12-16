22-летнего жителя Ижевска осудят за роль подставного лица в реестре юридических лиц

Мужчина зарегистрировался как гендериктор фирмы, но по факту им не был. За это он получил 20 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

22-летний житель Ижевска внес недостоверные сведения в единый государственный реестр юридических лиц. По документам он был генеральным директором предприятия, по факту – нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

За предоставление своего паспорта в налоговый орган для регистрации молодой человек получил 20 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Дело передано в прокуратуру. Мужчине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей и исправительные и обязательные работы.

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