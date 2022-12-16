Собственников заросших борщевиком участков начнут штрафовать в Удмуртии

Борщевик опасен для здоровья человека Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии начнут штрафовать собственников заросших борщевиком участков. Такое решение приняли депутаты Госсовета в ходе второго заседания второй сессии республиканского парламента.

Чиновники внесли изменения в статью 11.2 регионального закона «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

«Борщевик Сосновского в середине XX века культивировался как кормовая культура. Вместе с тем листья и плоды растений обладают способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. При вдыхании пыльцы борщевика возникает раздражение гортани, тошнота и рвота. Если же у человека аллергия на пыльцу борщевика, то может развиться отек гортани и наступить смерть в результате асфиксии. Борщевик Сосновского причиняет серьезную угрозу здоровью и жизни людей», – сказал заместитель председателя постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Анатолий Хохряков.

Теперь собственников заросших участков ждут серьезные последствия. Размер штрафа составит:

– для граждан: от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей

– для должностных лиц: от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей

– для юридических лиц: от двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Контролировать выполнение требований законодательства будут органы муниципального земельного контроля. Доходы от штрафов будут перечисляться в муниципальный бюджет.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Напоминаем, что депутаты также приняли бюджет региона на 2023 год, внесли изменения в закон об обеспечении тишины и сняли ограничения по количеству сроков полномочий главы республики.

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