Уголовное дело возбудили по факту гибели 15-летней девочки под колесами автобуса в Ижевске

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

15 декабря на Тракторной улице в Ижевске автобус насмерть сбил 15-летнюю девочку. Она скончалась на месте. Как сообщает прокуратура Удмуртии, ведомство организовало проверку по факту ДТП.

Прокуроры проверили соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержание улично-дорожной сети.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека». Оно находится на контроле прокуратуры Ленинского района Ижевска.

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