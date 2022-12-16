Уголовное дело возбудили по факту гибели 15-летней девочки под колесами автобуса в Ижевске

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
15 декабря на Тракторной улице в Ижевске автобус насмерть сбил 15-летнюю девочку. Она скончалась на месте. Как сообщает прокуратура Удмуртии, ведомство организовало проверку по факту ДТП.
Прокуроры проверили соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержание улично-дорожной сети.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека». Оно находится на контроле прокуратуры Ленинского района Ижевска.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии увеличили размер штрафов за нарушение антиалкогольного законодательства
Мужчина с пластмассовым пистолетом ограбил микрокредитную организацию в Ижевске
Провалы года в Ижевске: машины уходят под асфальт