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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:03

20 и 21 декабря в Ижевске будут перебои вещания программ по телевизору

Будут обследовать мачтовое сооружение
Софья Кель
Вещания не будет 4 часа

Вещания не будет 4 часа

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

20 и 21 декабря в Ижевске временно отключат несколько телерадиопрограмм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Филиал РТРС «Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр» проведут работы по обследованию мачтового сооружения в цехе Вараксино. Поэтому на несколько часов телерадиопрограммы в Ижевске отключат.

В это число вошли телеканал «Суббота» и каналы комплекса РТРС-1, РТРС-2 (20, 21 декабря). Они не будут работать с 10:00 до 14:00.

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