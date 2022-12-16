Медбрат из Ижевска лишился почти 50 тысяч рублей после вызова проститутки

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске 26-летний медбрат одной из местных больниц стал жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Решив расслабиться, мужчина нашел в интернете сайт по предоставлению интимных услуг. Ижевчанин просмотрел анкеты девушек и выбрал понравившуюся. После этого он позвонил по указанному номеру. Ему ответил неизвестный и представился менеджером. Он убедил медбрата внести предоплату и оплатить страховку. Но потом он вновь получил звонок от так называемого менеджера. Мошенник потребовал снова отправить деньги. Он объяснил это тем, что из-за неверных переводов сайт заблокировали. Ижевчанин выполнил и эту просьбу. Но через некоторое время он осознал, что перевел уже 47 тысяч рублей. После этого он перестал отвечать на звонки.

Медбрат обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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