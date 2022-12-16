В Ижевске прошла рабочая встреча руководства Волго-Вятского банка Сбербанка и Правительства Удмуртской Республики

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15 декабря состоялась рабочая встреча вице-президента, председателя Волго-Вятского Банка Сбербанка Петра Колтыпина и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

В рамках встречи обсуждалась возможность реализации совместных проектов по развитию инфраструктуры, цифровизации в сферах здравоохранения и образования. В частности, особое внимание было уделено вопросу повышения уровня безопасности в школах Удмуртии и оснащения их системой распознавания личности. В отрасли здравоохранения принято решение продолжать положительный опыт внедрения новейших цифровых сервисов и систем для мониторинга пациентов, а также запустить образовательные программы для медицинского персонала Удмуртии.

В рамках развития инфраструктуры региона стороны обсудили возможности реконструкции Ледового Дворца «Ижсталь» в городе Ижевск в рамках концессионного соглашения, строительства пассажирского терминала в аэропорту столицы республики с перспективой открытия международного направления, а также реконструкции набережной Ижевского пруда. Затронуты были и вопросы развития других городов на территории республики.

Петр Колтыпин, Председатель Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк:

«Для нас Удмуртия является давним и важным партнером в сфере реализации инфраструктурных и цифровых проектов. У Республики огромный потенциал для развития, и Сбер с радостью поддерживает проекты, реализуемые в Удмуртии. Мы совместно уже реализовали цифровизацию деревни Пихтовка в Завьяловском районе, строительство нового бассейна и реконструкцию центральной площади в г. Ижевск. Совместная работа власти региона и Сбера всегда дает хороший толчок для развития как субъектов федерации, так и страны в целом».

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики:

«Я благодарю за надежное сотрудничество. Уверенно могу сказать, что Сбер в числе наших надежных компаний-партнеров не только с точки зрения крупнейшего работодателя и налогоплательщика, но и как партнер по социальным и инфраструктурным проектам. Вместе мы меняем республику, создаем современные общественные пространства. Еще один важный проект с точки зрения развития предпринимательства – это очень востребованный проект «Школа бизнеса». Я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество и готовы обсуждать новые платформы».