18 декабря в Удмуртии ожидается сильный мокрый снег

На дорогах будет гололедица
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
С 18 декабря в Удмуртии будет идти сильный, местами мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.
Снег будет идти до понедельника. На дорогах будет гололедица, снежные заносы и накаты. Северный ветер с порывами до 12 м/с.
Власти взяли на контроль содержание федеральных трасс. Особое внимание уделят таким автодорогам, как Ижевск-Воткинск, объездная г. Воткинск, а также Воткинск-Кельчино-граница Пермского края.
Напоминаем, что ранее мы писали о прогнозе погоды на эти выходные.
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