Гороскоп на день: 17 декабря Овцы замораживают взглядом, а Львы захотят вертеть людьми

Звезды знают о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на субботу.

ОВЕН

Вам сегодня очень подойдет костюм Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Вы буквально сковываете окружающих своим ледяным взглядом. В ваших интересах скорее всех отогреть, а то придется провести субботу в обстановке морозилки.

ТЕЛЕЦ

Удачный день для планирования каникул. Прикиньте свой бюджет и распишите каждый день. Вполне может оказаться, что дней в январе для ваших задумок маловато. Выделите самое важное.

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь правит миром и вашим настроением. Если вторая половинка утром поцелует, то день сложится благоприятно. Если нет, то сделайте это сами. И наслаждайтесь прекрасным выходным

РАК

Уборка квартиры может казаться не самым приятным занятием. Но вы расцвете, когда увидите результат своих трудов. Пока наводите чистоту, слушайте новогоднюю музыку. Это добавит предпраздничного настроения.

ЛЕВ

Сильный характер не дает вам права вертеть близкими. Не давите на своих родных, даже если убеждены, что ваша точка зрения верная, и вы точно знаете, как будет лучше. С вашей харизмой спокойный разговор даст больше результатов.

ДЕВЫ

Прогулки на лыжах, семейные комедии и мясо из духовки – то, что нужно вам сегодня. Уделите время друзьям, домочадцам и не вспоминайте о работе.

ВЕСЫ

Вам необходимо выспаться. Иначе растрепанные нервы проявят себя. Спите, гуляйте, отдыхайте и берегите себя. Поухаживайте за своими руками. В мороз им нужна защита.

СКОРПИОН

Ответственное отношение к делу сохраняется в вас и в выходной день. Возможно, именно поэтому ваша суббота получится насыщенной и веселой. К вечеру найдите время для чтения.

СТРЕЛЕЦ

Вам предстоит много передвигаться. Если пойдете пешком, то наденьте практичную обувь. И не торопитесь бежать к цели сломя голову, полюбуйтесь как прекрасен город вокруг.

КОЗЕРОГ

В вас проснется дух соперничества. Вам во всем нужно быть лучшим. Если сумеете соревноваться именно с собой, а не с окружающими, то день пройдет гладко и даже с определенными успехами.

ВОДОЛЕЙ

Все самые важные дела этого дня стоит успеть сделать до обеда. Тогда звезды помогут вам в достижении успеха. Во второй половине дня займитесь спортом на свежем воздухе.

РЫБЫ

Домашние питомцы потребует внимания к себе. Если поведение любимца будет сильно отличаться от привычного, то разумнее обратиться к ветеринару. Сегодня обязательно нужно выделить часок на себя. Вечером может позвонить давний знакомый.

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