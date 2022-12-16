На Красногеройской улице в Ижевске появились знаки платной парковки

Подготовительные работы уже ведутся Фото: Мария Бакланова

Вот уже второй год жители Ижевска слышат разговоры о постройке платных парковок в центре города. И видимо совсем скоро это, наконец, произойдет.

Всего появится 15 платных парковок на 230 мест. В том числе появится локация на улице Красногеройская между пересечением с улицами Ломоносова и Коммунаров. Припарковаться можно будет по обе стороны дороги.

На площадках установят видеокамеры и передвижные комплексы видеофиксации. Это нужно для контроля соблюдения порядка. Стоимость парковки – примерно 35 руб./ч. Цена будет зависеть от расположения парковочного места. Заплатить за стоянку можно несколькими способами: мобильное приложение, смс или же специальный портал, который станет доступен для ижевчан в следующем году. При этом парковка будет считаться платной лишь в будни и днем. В ночное время и в выходные оставить машину на стоянке можно будет совершенно бесплатно.

Парковка будет располагаться по обе стороны дороги Фото: Мария Бакланова

В будущем платных парковок станет еще больше. Они будут находиться не только в центре, но и на окраине Ижевска. Они появятся благодаря проекту «Единое парковочное пространство».

Для того чтобы отработать механизм работы таких парковок, первое время будет действовать тестовый период, когда не будет взиматься плата и выписываться штрафы.

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