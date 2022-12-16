68 особенных детей из Удмуртии получили новогодние подарки благодаря благотворительной акции «Елка для каждого»

Мероприятие посетили 68 детишек. Фото: Анастасия Егорова

16 декабря в ижевском Театре кукол прошел новогодний праздник для участников благотворительной акции «Елка для каждого» (0+).

Праздник посетили 68 тяжелобольных детей, их родители и родственники. Во время мероприятия для них организовали встречу со сказочными героями, мастер-класс, премьеру спектакля «Очень страшный Шуш», а также зажжение огоньков на елке. И, конечно, в гости к ребятам пришел Дед Мороз и вручил им долгожданные подарки.

Организаторами акции «Елка для каждого» является компания «Centre digital & media». В этом году в ней участвуют 112 тяжелобольных детей. В их числе подопечные фондов «Эра милосердия» и «Подари ЗАВТРА». Тем детям, которым по состоянию здоровья или каким-либо другим причинам, не удалось посетить праздник, подарки отправят доставкой до Нового года.

Собрать деньги на подарки и проведение мероприятия нам помогли жители и организации Ижевска, Удмуртии и других регионов России. Дети получили: синтезаторы, книги, конструкторы, куклы и многое другое.

Для участников акции подготовили много развлечений. Фото: Анастасия Егорова

Акция до сих пор продолжается. В этом году мы поставили перед собой цель: собрать 500 тысяч рублей. Сейчас в фонде акции – 344 630 рублей. Деньги пойдут подопечным детского хосписа в Ижевске. В качестве подарка они хотят получить вовсе не конфеты, а элементарные средства гигиены. Такие, как пеленки, подгузники, влажные салфетки, а еще специальные лежанки для купания, шлемы ЭЭГ.

Все дети получили подарки. Фото: Анастасия Егорова

Кроме того, собранные деньги отправим на помощь новорожденным и недоношенным детям в отделении патологии в РДКБ в Ижевске. Для отделения закупим современный кардиомонитор, который поможет врачам быстро и точно ставить диагноз и своевременно оказывать лечение.

Как сделать перевод?

Это можно сделать двумя способами:

- Онлайн на сайте

- В приложении «СберБанк Онлайн», в разделе «Платежи», в строке поиска введите ИНН 1831115884 или название фонда - «Эра милосердия» (в поиске может выйти два упоминания, любое из них будет верным). Заполните Ф.И.О., адрес и назначение платежа (Елка для каждого)

Остальным детям отправят подарки на дом. Фото: Анастасия Егорова

Акция «Елка для каждого» проходит при поддержке Корпорации «Центр» и интернет-магазина kcentr.ru

0+. Реклама. Сроки проведения благотворительной акции «Елка для каждого»: 17.11.22 – 31.12.22. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Центр диджитал и медиа». Полная информация о проекте – на сайте

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