Сбер наградил лучших волонтеров Удмуртии на премии “Доброволец Года-2022”

15 декабря в образовательном центре “Тау” прошла ежегодная премия “Доброволец Года- 2022” (18+). Премия проводится в знак выражения общественного признания и благодарности за добровольную социально-направленную, общественно-полезную деятельность, достижения и инновации в сфере организации добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества в Удмуртской Республике. Организаторами премии является “Молодежный центр Удмуртской Республики” при поддержке Агентства по молодежной политике Удмуртской Республики и Министерства образования и науки Республики.

Премия включала в себя несколько этапов, всего, в этом году на Премию было подано 134 заявки в 9 номинациях, из которых 84 заявки в индивидуальных номинациях и 50 заявок в коллективных.

Сбер, наградил ценными призами начинающих волонтеров в номинации “Юный доброволец”, в которой соревновались подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Победители данной номинации осуществляют свою волонтерскую деятельность не только на территории Удмуртии, по все стране.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

“Для Сбера волонтерство- это не просто слова, а целое направление деятельности банка, которое активно развивается. Волонтеры Сбера по всей стране активно занимаются вопросами экологии, финансовой грамотности и осознанного потребления. В этом году волонтеры Удмуртского отделения провели более 50 мероприятий по высадке леса, финансовой грамотности в детских домах, эко квартирники и многое другое. Мы очень рады, что тема волонтерства близка подрастающему поколению, и они готовы делать этот мир, чище, лучше и добрее”.