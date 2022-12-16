Сбер совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI и ННГУ им. Н.И. Лобачевского организовал серию лекций по искусственному интеллекту

14 декабря в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде состоялась серия лекций по искусственному интеллекту. Спикерами выступили эксперты Сбера и Института искусственного интеллекта AIRI. Участники серии лекций узнали о влиянии ИИ-технологий на развитие бизнеса и государства, главных трендах и принципах этики в данной сфере.

На лекциях присутствовали студенты и преподаватели из трех нижегородских ВУЗов, а также представители крупных IT-центров Нижнего Новгорода, которые заинтересованы в развитии технологии искусственного интеллекта и их внедрении в свою научно-практическую деятельность. Заместитель Управляющего Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Ксения Рудская поприветствовала участников лекционного дня, преподавателей, спикеров и почётных гостей мероприятия и рассказала об актуальных проектах Сбера.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В стремительно развивающемся мире технологий необходимо обмениваться знаниями и идеями, чтобы оставаться в ритме и развиваться. Поэтому мы рады, что у нас есть возможность говорить с молодёжью на подобные темы – передавать свои знания и опыт, вдохновляться идеями и энергией. Будучи одним из лидеров цифровизации в стране, Сбер регулярно поддерживает и организует молодёжные проекты, проводит акселерационные программы, по результатам которых выдаёт гранты на реализацию перспективных и инновационных идей, в том числе, с в сфере AI-технологий».

Михаил Иванченко, проректор по научной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

«Искусственный интеллект — это уже конкретные технические решения, которые используются в нашей жизни. Даже 5-10 лет назад мы с трудом могли себе представить современные возможности. Конкретные решения и разработки революционно меняют наш мир. Сегодня у нас отличная возможность послушать представителей из реального сектора экономики – компании Сбер. Профессионалы делятся своими компетенциями и практическим опытом в работе над передовыми разработками, что очень ценно и важно для наших студентов, будущих IT-специалистов».