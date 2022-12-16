Отбывающий наказание мужчина из Удмуртии осужден за провокацию взятки

Суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 3 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Увинском районе осудили, уже отбывающего наказание в исправительной колонии, мужчину. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре мужчине отказали в условно-досрочном освобождении. Обидевшись на это решение, он решил отомстить. В качестве взятки он перевел через номер телефона на счет сотрудника колонии более 9 тысяч рублей. После этого он заявил о том, что этот сотрудник вымогал у него взятку. Но плану не суждено было сбыться. О полученных деньгах мужчина сразу же рассказал начальству.

Обвиняемого судили по статьям «Провокация взятки» и «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения». Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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