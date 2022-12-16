Увеличение льготной ставки по ипотеке в РФ взвешенное решение и поддержит спрос считают эксперты

Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России является взвешенным, это поддержит спрос на жилье, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

"Решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки является наиболее взвешенным решением в текущей ситуации и поддержит спрос", - сообщил Попов.

Он отметил, что эксперты выступали за плавную корректировку льготной программы господдержки. А также за то, чтобы программа была модифицирована в 2023 году.