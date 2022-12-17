Погода в Ижевске на день: 17 декабря в городе ожидаетсяснег и до -8°С

Весь день будет идти снег
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня день в столице Удмуртии обещает быть по-зимнему снежным. Как сообщает региональный гидрометцентр, мести будет до вечера.
Днем температура воздуха не поднимется выше -8°С. Ветер западный, скорость - 1,7 м/с. Небольшой снег.
Ночью температура составит -7°С.
Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!
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