Погода в Ижевске на день: 17 декабря в городе ожидаетсяснег и до -8°С

Весь день будет идти снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня день в столице Удмуртии обещает быть по-зимнему снежным. Как сообщает региональный гидрометцентр, мести будет до вечера.

Днем температура воздуха не поднимется выше -8°С. Ветер западный, скорость - 1,7 м/с. Небольшой снег.

Ночью температура составит -7°С.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

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