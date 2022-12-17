Метель и усиление южного ветра до 16-18 м/с ожидаются в Удмуртии 18 декабря

Жителям республики стоит быть аккуратнее Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 18 декабря местами по Удмуртии ожидаются усиление южного ветра порывами до 16-18 м/с и метель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.

Напомним, что синоптики также прогнозировали в эти выходные мокрый снег. На дорогах будут гололедица и снежные накаты.

Жителей республики просят быть внимательными на дорогах, водителей – не превышать скорость и увеличить дистанцию между машинами.

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