230 тысяч рублей украл мужчина из соцвыплат своего знакомого в Удмуртии

Подозреваемый убедил товарища привязать карту к его номеру Фото: Мария Бакланова

В Малопургинском районе Удмуртии задержали 23-летнего местного жителя. Он подозревается в краже денег с банковского счета.

В ноябре мужчина узнал, что его знакомому каждый месяц поступают социальные выплаты. При этом деньги с карты он не снимает. Злоумышленник убедил своего товарища привязать карту к его номеру телефона. После этого он в течение месяца несколько раз переводил деньги с полученного счета. В общей сложности мужчина похитил 230 тысяч рублей. Через некоторое время владелец счета все же обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас подозреваемому выдали подписку о невыезде.

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