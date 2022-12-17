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НовостиПолитика17 декабря 2022 12:05

Министров промышленности и природных ресурсов переназначили в Удмуртии

Они приступили к своим обязанностям 16 декабря
Виола Романова
Фото: соцсети чиновников

Фото: соцсети чиновников

В Удмуртии переназначили министров промышленности и природных ресурсов. Соответствующий документ опубликовали на сайте главы и правительства региона.

Таким образом Витор Лашкарев сохранил свой пост министра промышленности и торговли Удмуртии. Согласно указу, подписанному главой региона Александром Бречаловым, он приступил к своим обязанностям с 16 декабря.

Также с 16 декабря продолжит свою работу переназначенный министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

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