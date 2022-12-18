Больше 900 жителей Удмуртии страдают от приобретенных на рабочем месте заболеваний

Предприятия региона внедряют программы здоровья для своих сотрудников Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2022 году под наблюдением врачей находятся 900 жителей Удмуртии, которые страдают от профессиональных заболеваний. В их числе болезни органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и тугоухость, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работники офиса, по данным врачей, со временем могут приобрести близорукость, остеохондроз, гастрит и ряд других болезней. Как отметила главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по медицинской профилактике Ольга Краснова, в настоящее время в регионе 17 предприятий внедрили собственные программы здоровья, а в 2023 году их число увеличится до 31.

В частности, они предусматривают создание условий для занятий спортом, правильного питания на работе, прохождение диспансеризации и вакцинацию сотрудников.

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