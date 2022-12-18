ХК «Ижсталь» обыграл «Металлург» из Новокузнецка

Команды подарили болельщикам хоккейный праздник с множеством голов. Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

17 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии обыграл команду «Металлург» из Новокузнецка в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба команды, игра закончилась со счетом 5:4.

Счет на 6-й минуте открыли «сталевары» — отличился защитник Булат Мотыгулли, после чего Сергей Шестаков при игре в большинстве удвоил преимущество ижевчан. Гостям удалось выровнять ситуацию двумя голами, в промежутке между которыми случился видеопросмотр на предмет вне игры. На 17-й минуте «сталевар» Сергей Шестаков, оформив дубль, вновь вывел хозяев льда вперед.

За четыре секунды до сирены ижевчанин Григорий Селезнев забил гол в раздевалку, причем сделал он это при игре в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке командам на двоих удалось забить только один гол. В заключительном периоде соперники также обменялись голами.

«Интересная игра получилась с обилием опасных моментов. Знаем силу команды соперника, она в топе всегда в ВХЛ. Очень тщательно готовились после, скажем так, неважно проведенного выезда. Хотели реабилитироваться перед своим болельщиком. Хочу поблагодарить ребят за труд за самоотверженность. За счет этих компонентов они повернули удачу в свою сторону»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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