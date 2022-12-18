Родителям Удмуртии рассказали об основных правилах при заказе Деда Мороза и Снегурочки

Договор нужно составлять с учетом данных предпринимателя и особенностей ребенка Фото: Амир Закиров

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по ХМАО и Югре Татьяна Хакимова рассказала RT о том, как выбрать правильных аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочку на Новый год. Так, по словам специалиста, родителям необходимо заранее изучать рынок услуг, поскольку «велик риск обратиться к непрофессионал, которые не знают, как обращаться с детьми».

«Все-таки аниматор — это в первую очередь артист, который должен обладать определенными знаниями в области педагогики и психологии. Если есть возможность, спрашиваем совета у друзей, изучаем сайты в интернете, странички в соцсетях», — посоветовала Татьяна Хакимова.

Кроме того, обязательно необходимо проверять наличие информации о самом предпринимателе. В частности, должен быть адрес, чтобы в случае претензии можно было связаться и разрешить возникающие споры.

Вторым основным моментом является заключение договора на оказание услуг. В документе важно прописать наличие у детей особенностей развития или особенностей, связанных со здоровьем. «Договор должен быть в письменной форме, в двух экземплярах: один экземпляр находится у заказчика, другой — у исполнителя», — подчеркнула специалист.

«Если будет необходимость обращаться в суд, можно будет прописать конкретного ответчика, если будет необходимость — обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора, чтобы потребитель мог указать, с кем он конкретно заключил договор», — добавила Хакимова.

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