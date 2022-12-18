6 человек получили травмы в дорожной аварии в Удмуртии

Авария произошла на трассе вечером 17 декабря. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

17 декабря около 20:54 на дороге «Ижевск — Ува» в Удмуртии столкнулись автомобили Kia, Hyundai и Nissan. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики, в результате дорожной аварии пострадало шесть человек.

Спасатели проводили деблокирование двух человек, а также их последующую транспортировку в автомобиль скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в жилом доме в деревне Удмуртии произошел из-за короткого замыкания электропроводки

Погода в Ижевске на день: 18 декабря в городе ожидается метель и до -1 °С

Один человек погиб в столкновении двух легковушек с грузовиком в Удмуртии

Наркопритон ликвидировали на Красноармейской улице в Ижевске