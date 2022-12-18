Движение по трем трассам ограничили в Удмуртии из-за снегопадов

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании движения Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на трех трассах ввели временное ограничение движения из-за обильных снегопадов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Запрет будет действовать с 13:00 18 декабря до 9:00 19 декабря на объездной дороге Воткинска, дороге «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края», а также на федеральной трассе М7 «Волга» (от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном).

В частности, на региональной дороге движение ограничено для грузовиков и маршрутного транспорта, на федеральной трассе — для большегрузного транспорта.

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