Гороскоп на день: 19 декабря Ракам пора прекратить надеяться на «авось», а Весам — бегать как белка в колесе

Прогноз для всех знаков зодиака на понедельник, 19 декабря Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник

Овен

Скучать в этот день Овнам не придется, поскольку перемены упадут на вас разом за весь год. Звезды рекомендуют держать себя в руках и не срывать гнев на окружающих, ведь благодаря их усилиям вам не придется сражаться с проблемами в одиночку.

Телец

К сожалению, ваши завистники ранние пташки, а потому вам придется выкладываться на работе на все 100% с самого начала дня. Впрочем, не торопитесь негодовать — руководство знает, что вы ценник сотрудник.

Близнецы

Близнецов ждут приятные известия — финансовое положение вашей семьи значительно улучшится. Звезды советуют не расстраиваться из-за накопившихся бытовых проблем и организовать себе досуг.

Рак

Великолепный иммунитет способен защитить вас от большинства болезней и вирусных инфекций. Однако это не значит, что вы можете расслабиться и игнорировать основные правила. Надевайте шапку, укрепляйте иммунитет и не надейтесь на сказочное «авось», иначе уже совсем скоро сможете почувствовать все «прелести» простуды.

Лев

Львам стоит держаться ближе к людям, которые говорят вам правду. Даже если вам не нравится сказанное, будьте уверены, что здесь никто не преследует цель обмануть вас. Не изменяйте своим принципам и подумайте над своим окружением.

Дева

Вы можете получить выгодное предложение, которое значительно улучшит ваше материальное положение. В этот день вам следует воздержаться от азартных игр, спекуляций на бирже и подобных операций.

Весы

Весам давно пора прекратить бегать, как белка в колесе, и расслабиться. Можно взять отпуск за свой счет на несколько дней и посвятить их себе. Не вступайте в конфликты, не подписывайте договора и сделки — они будут неудачными. Лучше выдохните.

Скорпион

Сегодня вы сможете выполнить что-то такое, что собирались сделать очень давно. Ждите, что в ваших отношениях с близким человеком произойдут кардинальные перемены. Не беспокойтесь, Звезды говорят, что результат вам придется по душе.

Стрелец

Стрельцам поступит предложение заняться интересной, но ответственной работой. Используйте эту возможность для построения удачного карьерного роста.

Козерог

Козерогам Звезды говорят одно — больше оптимизма и меньше самокопания! Пожалуй, вам пора воспользоваться рецептом счастья и переключиться на поиск плюсов. Вам нужны позитивные эмоции!

Водолей

Единственное, что удерживает вас от захвата мира — страхи. Они сильно тормозят вас в отношениях с противоположным полом, карьерном росте, финансовом положении. Просто успокойтесь и научитесь открывать свои чувства и эмоции.

Рыбы

Рыбам стоит провести вечер в кругу семьи, ее поддержка поможет вам забыть обо всех неприятностях. Атмосфера будет настолько гармоничной, что вам захочется ущипнуть себя и проверить, не сон ли это.

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