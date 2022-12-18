Дизельное топливо в Удмуртии продолжает расти в цене

Цена на другие нефтепродукты не изменилась Фото: Амир Закиров

В Удмуртии продолжается рост цен на дизельное топливо, сообщает Удмуртстат. Так, по данным за период с 6 по 12 декабря, стоимость нефтепродукта увеличилась на 66 коп. и достигла 57,49 руб. за литр.

Отметим, что неделей ранее дизельное топливо подорожало на 27 коп, до этого — еще на 66 коп.

При этом стоимость бензина автомобильных марок не изменилась. АИ-92 продолжает стоить 47,11 руб. за литр, АИ-95 — 51,02 руб., АИ-98 — 59,9 руб.

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