Ледяной дождь пройдет в Удмуртии 18 декабря

Кроме того, в республике пройдут сильные снегопады, а на дорогах образуется гололедица Фото: Михаил РЯБИКОВ

В ближайшие сутки в Удмуртии прогнозируется ледяной дождь. Об этом со ссылкой на данные метеорологов сообщил глава региона Александр Бречалов во ВКонтакте.

«Учтите при составлении планов и маршрутов, если можете — воздержитесь от дальних поездок, и, пожалуйста, будьте осторожны»,— написал он.

Напомним, что 18 декабря в Удмуртии ожидается сильный снег и метель. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

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