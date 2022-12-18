Больше 180 бригад энергетиков готовы к устранению последствий снегопадов в Удмуртии

Из-за обильных снегопадов в Удмуртии введен режим повышенной готовности. Фото: пресс-служба ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

Из-за непогоды в Удмуртии энергетики работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго». Специалисты усилили контроль за работой энергообъектов, а также проводят постоянный мониторинг метеоусловий.

К оперативному реагированию готовы 184 бригады, 1026 человек и 238 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым, оснащены высокопроходимой спецтехникой, а также подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В распоряжении филиала находится 116 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,6 МВт. Их используют для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона при возникновении происшествия.

Напомним, в ближайшие сутки в Удмуртии прогнозируется ледяной дождь, а также ожидается сильный снег и метель Из-за обильных снегопадов на трех трассах региона уже ввели временное ограничение движения.

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