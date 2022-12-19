Школьники Граховского района Удмуртии 19 декабря будут учиться дистанционно

Дистанционное обучение ввели из-за погодных условий фото: архив «КП» – Ижевск

Из-за неблагоприятных погодных условий в понедельник, 19 декабря, школьники Граховского района Удмуртии будут учиться дистанционно. Об этом сообщает Глава муниципального образования Граховский район Виктор Белов на своей странице Вконтакте.

Данное решение касается учеников всех школ района.

Напомним, 18 декабря по республике прошел снегопад и ледяной дождь. В связи с неблагоприятными погодными условиями были введены временные ограничения на трех дорогах Удмуртии.

Помимо этого из-за непогоды коммунальные службы республики находятся в режиме повышенной готовности.

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