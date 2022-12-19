Дополнительные электрички начнут курсировать по маршруту Ижевск – Кез

Дополнительные поезда будут запущены с 1 января фото: архив «КП»– Ижевск

С 1-го января 2023 года будут запущены дополнительные поезда на маршруте Ижевск – Кез – Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

По данным ведомства перевозка пассажиров будет организована по выходным дням.

Электрички будут курсировать по расписанию:

- Поезд №6062 сообщением Ижевск – Кез: отправление из Ижевска в 11:55, прибытие на станцию Кез в 15:50

- Поезд №6061 сообщением Кез – Ижевск: отправление со станции Кез в 17:56, прибытие в Ижевск в 21:42 по местному времени.

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