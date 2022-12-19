Авария на водонапорной башне произошла в Удмуртии

Фото: Администрация Ярского района @yar_rayon

В селе Елово Ярского района Удмуртии произошла авария на водонапорной башне. Об этом сообщает администрация района.

Водяной распределительный колодец, который обеспечивал подачу воды в башню сломался.

Фото: Администрация Ярского района @yar_rayon

Заместитель главы администрации по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству Динара Шарисламова рассказала, что власти предприняли все меры для обеспечения подачи воды. После аварии в домах района отключили водоснабжение. Водой жителей обеспечивали через колонки и подвозом в емкостях.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше 900 жителей Удмуртии страдают от приобретенных на рабочем месте заболеваний

Один человек погиб в столкновении двух легковушек с грузовиком в Удмуртии

Пожар в жилом доме в деревне Удмуртии произошел из-за короткого замыкания электропроводки