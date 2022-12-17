В Якшур-Бодьинском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

В селе Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района состоялось открытие универсального каркасно-тентового физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадь нового спортивного объекта составляет 1200 кв. метров. Это третий ФОК в Удмуртии, построенный в этом году в рамках пилотного инвестиционного проекта. Строительство данного спортивного объекта активно поддержал Сбер, финансирование предоставлено в рамках договора лизинга между банком и Администрацией Якшур-Бодьинского района.

Он представляет собой универсальный игровой зал с площадкой 20 на 40 метров с двумя раздевалками, тренерской, медкабинетом. Здесь спортсмены смогут заниматься баскетболом, мини футболом, волейболом, гандболом, настольным теннисом и другими видами спорта. На новом спорт объекте будут тренироваться и ученики старозятцинской школы, а также жители села и района.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Поддержка строительства спортивных объектов для Сбера очень важная и ответственная миссия. Очень здорово, что благодаря совместным проектам банка и Правительства Удмуртской Республики, жители села Старые Зятцы могут заниматься спортом в современном, оборудованном спортивном зале. Совместные проекты дают хороший толчок для развития инфраструктуры и Республики в целом. Буквально на днях, прошла очередная рабочая встреча Главы Удмуртской Республики и Председателя Волго-Вятского банка, на которой были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры и реконструкции спортивных объектов в Удмуртии.»

Помимо Якшур-Бодьинского района в этом году такие ФОКи открылись в Воткинске и Ягуле в рамках пилотного инвестиционного проекта. Универсальный спортивный комплекс в Глазове, функционирующий с августа в Глазове, возведен благодаря партнерству Правительства Удмуртии и корпорации «Росатом».

За последние 5 лет спорткомплексы открылись в селах Киясово, Селты, Красногорское, Грахово, Сюмси, поселке Новый Воткинского района. В Шаркане заработал региональный центр по лыжным гонкам. Появление новых объектов предоставляет жителям дополнительные возможности для занятий физической культурой, делает спортом более доступными по месту жительства или рядом с работой, что соответствует задачам нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.